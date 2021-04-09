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"Mimarların Piri Sinan" belgeselinin gala gösterimi yapıldı

MİMARLAR Haftası ve Mimar Sinan'ı Anma Günü etkinlikleri kapsamında "Mimarların Piri Sinan" belgeselinin gala gösterimi yapıldı.
"Mimarların Piri Sinan" belgeselinin gala gösterimi yapıldı

Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen gala gösterimine Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. 
 

Galada konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nam-ı Osmanlı sınırlarını aşan Mimar-ı Azam, Piri Mimar Mimar Sinan'ı, İstanbul'umuzun en gözde mekânlarından olan iki yanı tarihi binalarla süslü İstiklal Caddesi'nde, eski adıyla Cadde-i Kebir'de bulunan tarihi Atlas Sineması'nda, onun hayatını ve muhterem dehasını konu alan belgeseli izleyerek anmak ve hayırla yâd etmek üzere bir araya geldik. Kanuni Sultan Süleyman'ın 'Sinan, bina ilminin keskin kılıcıdır' diyerek kıymetini ilan ettiği, o abidevi kültür hazinesinin sahibi bir medeniyetin evladı olmanın haklı gururuna sahip olarak hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Mekânların ruhumuzdaki derin tesirini düşünürsek, bugün, içinde bulunduğumuz tarihi atmosferin tesiri altında Koca Sinan'ı anmak ruhumuzda ayrı bir heyecan yaratıyor. 1870'li yıllarda inşa edilen ve 1948'den beri de Beyoğlu'nun en büyük sinemalarından olan Atlas Sineması bugün Koca Sinan'ı ağırlıyor." dedi.


Bakan Mehmet Nuri Ersoy "Bugün burada bilgisiyle, sanatıyla Mimar Sinan'ın adını, hatırasını onurlandırıyoruz. Geçmişimizin büyük isimleri geleceğimizin büyüklüğüne giden yolda bizlere rehberdir, örnektir, destektir. Onlardan feyz almayı bilmek, bu bilinci çocuklarımıza kazandırmak zorundayız. Çünkü ülkeler, özgüveni yüksek nesillerin omuzlarında yükselir. Bu özgüven ise geçmişin verdiği cesaretle uyanan 'yapabilirim' iradesinde kendini gösterir. Dolayısıyla 'Mimarların Piri Sinan' belgeselini bu farkındalığa hizmet eden bir adım olarak görüyor ve çok değerli buluyorum" diye konuştu.

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