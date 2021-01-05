Minaresine yıldırım isabet eden cami güvenlik amaçlı ibadete kapatıldı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde minaresine yıldırım isabet etmesi sonucu hasar oluşan cami, güvenlik amaçlı ibadete kapatıldı.

Barış Mahallesi'nde bulunan Barış Cami’nin minaresine saat 04.30 sıralarında yıldırım düştü. Minaresinde çatlak ve içerisindeki elektronik cihazlarda hasar oluşan cami, İlçe Müftülüğü’nce güvenlik amaçlı ibadete kapatıldı. Camide incelemelerde bulunan Salihli Müftüsü Adem Karakelebek, tedbir amacıyla caminin ibadete kapatıldığını söyledi. Karakelebek, "Sabaha karşı camimizin minaresine yıldırım isabet etmiş. Sabah camiye gelen görevlimiz bizlerle irtibata geçti. Bizler de vakit geçirmeden İlçe Kaymakamımız, İl Müftülüğümüz ve Salihli Belediyesi ile irtibata geçerek güvenlik amacıyla camimizi ibadete kapatmış bulunuyoruz. Teknik incelemelerin sonucunda minarenin yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek. Cami içerisindeki tüm elektronik cihazlar zarar görmüş durumda" dedi.

Öte yandan Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca'da camiye gelerek incelemelerde bulundu.