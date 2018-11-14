Mine Kırıkkanat, Bahçeli ile akraba mı? İşte Kırıkkanat'ın soy kütüğü

"Atatürk benim ilahım, Atatürk'e artık tapıyorum” sözleriyle gündemde olan sözde gazeteci Mine Kırıkkanat kimdir, aslen nerelidir? Mine Kırıkkanat ile MHP lideri Devlet Bahçeli akraba mı? İşte Kırıkkanat’ın soy kütüğü:

Son dönemde artan Atatürk’le ilgili tartışmalara provokatif çıkışlarıyla bilinen gazeteci yazar Mine Kırıkkanat da katıldı.

Kırakkanat “Arkadaşlarıma dedim ki, artık Atatürk ilahım. 10 yıl önce Atatürk'e tapıyorum demezdim, ama artık Atatürk'e tapıyorum dedim” diye konuştu.

Kırıkkanat ile Bahçeli akraba mı ?

Peki "Atatürk benim ilahım, Atatürk'e artık tapıyorum” sözleriyle gündemde olan gazeteci Mine Kırıkkanat kimdir?

Mine Kırıkkanat , MHP lideri Devlet Bahçeli ile akraba mı? İşte Kırıkkanat’ın soy kütüğü :

Geçmişte çok kez Türklük aleyhine yazılarıyla gündeme gelmiş bir isim olan gazeteci-yazar Mine Kırıkkanat’la ilgili 2012 yılında çok ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Mine Kırıkkanat’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin akrabası olduğu ileri sürülmüştü.

Bu şok iddianın sahibi ise, dönemin Akşam gazetesi yazarı Oray Eğin’di.

Eğin, yazısında Kırıkkanat’ın, Devlet Bahçeli’nin akrabası olduğunu yazmıştı.

Eğin bu iddiasını, Devlet Bahçeli’nin annesinin kızlık soyadının Mine Kırıkkanat’ın soyadı ile benzerliğine dayandırmıştı. Yani “ Bahçeli’nin annesinin kızlık soyadı da Türkiye'de çok az kişinin taşıdığı Kırıkkanat’tı ve Mine Kırıkkanat’la akraba olabilirlerdi.”

Peki bu doğru mu; gerçekten, Mine Kırıkkanat ile MHP lideri Devlet Bahçeli akraba mı?

Bu soru çok geçmeden cevap buldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, iddia karşısında açıklama yapma gereği bile duymazken, Mine Kırıkkanat, soy ağacını yayınlayarak, iddiayı reddetti.

MİNE KIRIKKANAT'IN SOY KÜTÜĞÜ

Önceki yıllarda da dini ve milli değerlere hakaretleriyle büyük tepki çeken Kırıkkanat, açıkladığı soy kütüğü göre, asıl ismi “İclal Mine Kırıkkanat” olan gazetecinin ailesi aslen Adana-Osmaniye bölgesinden bile değil, Rumelili .

Kırıkkanat soy isim benzerliği ise tamamen tesadüf.

Kırıkkanat, avukatı aracılığı ile Oray Eğin’in yazısına gönderdiği tekzipte, soy kütüğünü şöyle açıklamıştı:

“Soyadı Yasası’nın çıktığı 21 Haziran 1934 tarihinde, Müvekkilin babasının ailesi, üç kişilik bir ailedir. Kırıkkanat soyadı, o tarihte subay olan Müvekkilin babası Ali Kazım ve şehit dulu ve şehit annesi Zehra’ya, Soyadı Kanununun yürürlüğe girmesinden bir ay önce şehit olan ilk Türk pilotlarından amcası Üsteğmen Nizamettin’in anısına verilmiştir. Müvekkil ailesinde Kırıkkanat soyadını taşıyan kişiler salt babası ve babaannesi olabilmiştir. Çünkü Müvekkilin halası Sabbek Hanım, yasa çıktığında evli olup, çocukları da kendi babalarının soyadını almışlardır.

Müvekkilin, Adana’da halasının torunları düzeyinde, henüz tanışmadığı akrabaları bulunsa bile, onların soyadı da Kırıkkanat değildir.

Müvekkil ailesinin Kırıkkanat soyadını taşıyan tek erkek üyesi babası Ali Kazım Kırıkkanat ölmüş olup kendisinin tek çocuğu da Müvekkil İclal Mine KIRIKKANATTIR. Müvekkilin babasının annesi Bulgaristan Eski Zağra, Büyük babası Köprü (Mostar) göçmenleri olup, Rumelili’dirler. Dolayısıyla, Müvekkilin ve babasının Osmaniye eşrafından hiçbir aileyle akrabalığı bulunmamaktadır.”

Gazeteilksayfa.com