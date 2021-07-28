Mini bahçe ilgi odağı oldu

Mamak Belediyesi tarafından Üreğil Millet Bahçesi içinde oluşturulan mini hayvanat bahçesi vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Millet Bahçesi içerisinde bulunan mini hayvanat bahçesi çeşitli türden kanatlı-kanatsız hayvanlarla renklenirken vatandaşların da uğrak yeri oldu. Özellikle çocukların dikkatini çeken mini hayvanat bahçesinde at, tavşan, tavus kuşu gibi çeşitli hayvanlar yer alıyor. Yeni konulan binek atları çocuklarına göstermek isteyen aileler gün boyu Üreğil Millet Bahçesine gelerek mini hayvanat bahçesinde vakit geçiriyor.

Farklı türden 53 hayvan

Midilli atlardan keçilere, tavus kuşlarından tavşana kadar farklı türdeki toplam 53 hayvanın yer aldığı alan, özellikle çocukların büyük ilgisini çekiyor. Mini Hayvanat Bahçesi’nin sakinleri olan çeşitli türden kanatlı ve kanatsız hayvanların özellikle de atların çocukları beklediklerini söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Hemşehrilerimiz uzunca bir süre pandemi nedeniyle evlerinde sıkıldılar.

Onların oksijen almaları için piknik alanlarımızı hazır hale getirdik. Pandemi şartlarının normalleşmesiyle birlikte ilgi daha çok. Özellikle çocuklarımızın hayvanlarla meşgul olması için Mini Hayvanat Bahçemizi hizmete açtık. Vatandaşlarımızın da büyük ilgi gösterdiklerine şahit olduk. Adeta çocuklarımızın da severek söylediği ‘Ali Baba’nın bir çiftliği var’ şarkısındaki gibi bir ortam var. At binme yerimiz de hizmet veriyor. Özellikle çocukların çevreye ve canlılara duyarlı olmalarını amaçlıyoruz. Aileleriyle birlikte geldiklerinde onlar için de bir farkındalık oluşuyor. Hayvanları sevebiliyorlar, bilgi alabiliyorlar.

Tarım alanında meyve sebze bölümlerinin de bulunduğu millet bahçemizde ziyaretçilerimiz şehir yaşamından bir nebze olsa da uzaklaşıyor. Pandeminin stresinden kurtulmak isteyen vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı mini hayvanat bahçemize davet ediyoruz.”dedi.



