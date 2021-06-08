Mini YEKA yarışmalarıyla güneş enerjisi, önemli bir yatırım alanına dönüşüyor

GENSED Başkanı Demirdağ, güneş enerjisinde mini YEKA yarışmalarında katılımcı profilinin çeşitli kesimlerden oluşmasının, güneşin artık önemli bir yatırım alanı olarak görüldüğünün göstergesi olduğunu belirtti.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oluşan fiyatlar sayesinde güneşin Türkiye'de en ucuz elektrik üretim kaynağı haline geldiğini söyledi.

Türkiye'nin daha fazla yeşil ve yenilenebilir enerjiye ulaşması için uygun fiyatın yanında daha hızlı devreye alma stratejisinin uygulanması gerektiğine işaret eden Demirdağ, "Bir yıl geciken 1000 megavat GES, 110 milyon doların yurt dışına gitmesine sebep oluyor ise daha çabuk kurana bir pozitif ayrımcılık gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Demirdağ, Türkiye'nin ışınım değerlerinin birçok ülkeden daha yüksek olması ve fotovoltaik teknolojilerin güneşin olduğu her yerde uygulanma potansiyeli sayesinde güneş enerjisinin Türkiye için önemli bir kaynak olduğuna değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"YEKA GES-3 yarışmalarında katılımcı profilinin büyük holdinglerden enerji sektörünün önemli paydaşlarına kadar çeşitli kesimlerden oluşması, güneşin artık önemli bir yatırım alanı olarak görüldüğünün göstergesi olmuştur. Kazanan fiyatlar, ülkemiz için rekor düzeyde düşük olsa da kapasite hakkı kazanan firmaların güneş enerjisi sektörünün tecrübeli paydaşları, enerji yatırımcıları ve sanayi kuruluşları olduğunu düşünürsek oluşan fiyatların gerçekçi olduğunu ve bu projelerin büyük bir bölümünün hedeflenen sürede hayata geçeceğini söyleyebiliriz."

Güneş enerjisi yatırımları ekonomiye önemli katkılar sağlayacak

Demirdağ, Türkiye'nin elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları payının önemli bir noktaya ulaşmasına rağmen ithal kaynaklara dayalı elektrik üretiminin de halen azımsanmayacak ölçüde olduğunu dile getirdi.

İthal kaynaklara dayalı elektrik üretiminin, Türkiye ekonomisine cari açık olarak etki etmeye devam ettiğini hatırlatan Demirdağ, diğer yandan da Türkiye'nin yüksek potansiyele sahip olduğu hidroelektrik kaynaklı üretimin, bazı yıllar yaşanan kuraklık nedeniyle önemli farklılıklar ve gerilemeler gösterdiğini kaydetti.

Demirdağ, bu noktada güneş enerjisi yatırımlarının ekonomiye önemli katkılar sağlayacağına dikkati çekerek, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının artması gerek ekonomimizdeki cari açığın azalmasına katkı anlamında gerekse de elektrik üretimindeki karbon emisyonuna neden olmayan kaynak payının sürekliliğini sağlamak açısından çok önemlidir. Bu önem, özellikle Türkiye'nin en önemli ticaret partnerleri olan gelişmiş ülkelerin sınırda karbon vergisi uygulamaya hazırlandığı günümüzde ayrı bir değer kazandı." diye konuştu.

Yarışmalarda en büyük yatırım Doğu Anadolu'ya

YEKA GES-3 yarışmaları kapsamında 26-29 Nisan ile 24-27 Mayıs tarihlerinde sekiz gün süren ihale sürecinde 74 projeden oluşacak 1000 megavatlık kapasite hakkını 30 ayrı tüzel kişi elde etti.

Tavan fiyatın kilovatsaat başına 35 kuruş olduğu, kapalı zarf ve açık eksiltme usulleri ile gerçekleşen yarışmalarda en düşük fiyat kilovatsaat başına 18,2 kuruş olarak gerçekleşirken, kazanan tekliflerin ağırlıklı ortalaması ise kilovatsaat başına 21,5 kuruş oldu.

En düşük mali teklifi kilovatsaat başına 18,2 kuruşla Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, 15 megavat elektrik bağlantı kapasiteli Osmaniye-2 bölgesi için verdi.

En yüksek teklifi ise kilovatsaat başına 32 kuruşla Varen İnşaat Makina Elektrik Nakliyat Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 10 megavat elektrik bağlantı kapasiteli Hakkari-2 bölgesi için sundu.

Ayrıca bağlantı kapasitesi açısından en yüksek yatırımı, toplam 300 megavat elektrik bağlantı kapasitesiyle Doğu Anadolu Bölgesi aldı. Bunu, toplam 270 megavat elektrik bağlantı kapasitesiyle Güney Doğu Anadolu Bölgesi izledi.

Türkiye'nin güneş enerjisindeki kurulu gücü 7 bin megavat seviyesinde bulunurken, her yıl bin megavatlık kapasite eklenmesi hedefleniyor.