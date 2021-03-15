Minibüs, TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray’da palet yüklü TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Mert Özbek (24) yaralandı, yanında bulunan Furkan Güven (27) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Aksaray- Ankara Karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Mert Özbek yönetimindeki 06 CDN 605 plakalı minibüs, önünde seyreden Osman Çetin yönetimindeki 40 AAV 078 plakalı palet yüklü TIR’a arkadan çarptı. Minibüsün kabin kısmının büyük hasar aldığı kazada sürücü Mert Özbek yaralandı, yanında bulunan Furkan Güven, araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin çalışmasıyla minibüste sıkışan Özbek ve Güven çıkarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yolcu konumundaki Güven'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Özbek, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özbek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Güven'in cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaza ile ilgili bilgi veren TIR şoförü Osman Çetin, ''Seyir halinde gidiyordum. Ses gelince lastik patladı zannederek, yolun sağına durdum. Lastikleri kontrol etmek için indiğimde ise TIR'ın arkasındaki minibüsü fark edip, polise haber verdim.'' dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.