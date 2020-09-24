Minibüsçülerden zam talebi "kaçınılmaz oldu”

Ankara Minibüsçüler Esnafı Odası Başkanı Murat Yılmazer pandemiyle nedeniyle düşen işlerin esnafa ekonomik olarak zor günler yaşattığını belirtti. Yılmazer, “Esnafı rahatlatmak için zam kaçınılmaz oldu” dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte toplu taşıma araçlarına yolcu sınırlaması getirilirken onlardan biri de minibüsler oldu. Yolcu kapasitelerinin yüzde 50’ye yakın düştüğünü ve zor günler geçirdiklerini belirten Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer esnafın ayakta durabilmesi için minibüs ücretlerine zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yılmazer, esnafın sabit gideri olan SSK ve vergi borçlarında kolaylık sağlanmasını, esnafı rahatlatmak için faizsiz kredi desteği verilmesini istedi.

BANKALARDA TAKİBE GİREN ARAÇLAR VAR

Başkent’te koronavirüs vakalarının artmasıyla vatandaşın toplu taşıma araçlarını daha az kullandığını ve işlerin hayli düştüğünü de belirten Yılmazer, “14 Mart’tan itibaren yolcu kapasitemiz yüzde 50 oranında düştü. Üç ay bu şekilde çalıştık. Son günlerde vaka sayılarının artmasıyla işlerimiz düştü. Esnaf kredilerini ödeyemez duruma geldi. Şuan bankalarda takibe girmek üzere 585 aracımız var. 60’a yakın aracımız otoparkta satış bekliyor. Satışlar araçların plaka değerinin çok altında oluyor ve bu da ayrı bir sorun demek” dedi.

6 AYDIR YOLCU KAPASİTESİ DÜŞÜK ÇALIŞIYORUZ

Mart ayında Türkiye’de ortaya çıkan koronavirüs vakasıyla birlikte pandemi şartlarında çalıştıklarını ve sektörde ciddi bir daralma yaşadıklarını ifade eden Yılmazer, “Şuanda 2 bin 56 aracımızdan bin 44 tanesi çalışıyor. Geriye kalan 600 araç çalışmıyor. Birçok durağımızda araçlarımız bir gün çalışıp bir gün bekliyor. Duraklarımız maksimum 3 gün çalışıyor. İş potansiyelinin düşmesiyle şoförlerimiz de işlerini terk ettiler çünkü günlük 20-30 lira gibi rakamlara çalışıyorlar. Hasılatlar düştüğü zaman onların da geliri düştü ve araçlarını bıraktılar. Esnafın yüzde 80’lik kısmı minibüsün dışında herhangi bir geliri olmayan insanlar” ifadelerine yer verdi.

ESNAFA FAİZSİZ KREDİ VERİLMELİ

Esnafın işlerinin düşmesiyle 6 aydır borçlarının biriktiğini belirten Yılmazer, esnafa faizsiz kredi desteği istediklerini söyledi. Yılmazer esnafın durumuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Bu süreçte kredilerle ilgili düzenleme yapılarak esnafa faizsiz kredi desteği verilmesi lazım. Krediler mutlaka bir yıla kadar ertelenmeli ve esnafa 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilmeli. Esnafımızın ödemiş olduğu ve herhangi bir indirimin yapılmadığı vergi ve SSK borçlarıyla da sıkıntımız var. Şuanda araçlarımızda minimum 3 kişi sigortalı ve Bağ-Kur’lu. Aylık 3 bin lira sabit giderleri var. En azından pandemi süreci atlatılana kadar vergi ve SSK borçlarımıza yardımcı olunmalı” ifadelerine yer verdi.

TRAFİK CEZALARI BELİMİZİ BÜKÜYOR

Güzergâhlarında farklı pek çok polis kontrol noktasından geçtiklerini ve gün içerisinde 4-5 kez aynı hatadan ceza yediklerini belirten Yılmazer, "Biz ayakta yolcudan ceza yiyoruz. Güzergâhımızda farklı kavşaklardan geçerken her noktadaki memur aynı cezayı aracın arkasından plakaya yazıp gönderiyor. Aynı gün içerisinde 5 dakika arayla ceza yiyen araçlar var. Biz ceza yazılmasın demiyoruz. Fakat diyalog eksikliğinin giderilmesi gerekiyor. Cezalarla ilgili bir düzenleme yapılmalı" dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA