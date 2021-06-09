Minibüsle kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

HABİPLER - Pirinççi yolunda meydana gelen kazada otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki eşi yaralanırken, kaza sonrası yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Habipler - Pirinççi Köyü yolunda meydana geldi. Y.E.'nin kullandığı 34 LC 8478 plakalı otomobil ile 34 DZK 624 plakalı minibüs keskin virajda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarına savruldu. Yol kenarındaki toprak zemine çarparak durabilen otomobilde bulunan 4 kişiden sürücü Y. E ile eşi S.E. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralı karı-kocanın yardımına koştu. Panik anlarının yaşandığı kaza yerinde yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı karı-kocayı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürdü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın gerçekleştiği yolda Jandarma ekipleri önlem aldı.