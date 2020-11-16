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Minibüsteki ücret tartışması karakolda bitti

Mersin'de, minibüs ücretini vermedikleri için şoför ile anne- oğlu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Şoförle oğlunun kavgasını ayırmaya çalışan anne Ayşe Ç. baygınlık geçirirken, polis ekipleri tarafları karakola götürdü. 
Minibüsteki ücret tartışması karakolda bitti

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çocuk Esirgeme Kurumu ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Ç. (70) ile oğlu Veysel Ç. (46), merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde E.K. yönetimindeki minibüse bindi. Bir süre yolculuk yapan anne ve oğlu, 6.40 TL'lik yolculuk ücretini vermeden minibüsten inmek istedi. Bunun üzerine şoför, parasını isteyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Her 2 taraf da karşılıklı birbirine vururken, olayda anne baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi. Baygınlık geçiren kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken, oğlu ve şoför ise karakola götürüldü.

'HEM BENİ HEM OĞLUMU DARBETTİ'

Karakolda ifadeleri alınan 2 taraf da olayın 'ücret' yüzünden çıktığını söyledi. Şoför E.K. ifadesinde, "Anne ve oğlu Güneykent'te minibüse bindi. Ücret vermeden olayın olduğu yere kadar geldiler. Ben inecekleri zaman 'ücretinizi vermediniz' dediğimde, bana hem annesi hem de oğlu hakaret etti. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Oğlu bana vurmaya kalkınca, ben de kendimi savunmak için karşı hamle yaptım. O sırada araya giren annesine de dirseğim çarptı ve yere düştü. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum" dedi.

Hastanedeki tedavisinin ardından karakolda ifade veren anne Ayşe Ç. ise paraları olmadığı için ücret veremediklerini savunarak, "Şoför bizim üzerimize geldi. Hem beni hem de oğlumu darbetti. Bu yüzden şahıstan şikayetçiyiz" diye konuştu.

2 taraf da karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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