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Minibüsün çarpmasıyla ölen Simay, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yolun karşısına geçerken yolcu minibüsünün çarpmasıyla yaşamını yitiren Simay Karadumanlı (26), gözyaşları içinde toprağa verildi.
Minibüsün çarpmasıyla ölen Simay, son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Simay Karadumanlı, dün saat 16.30 sıralarında, geçen 30 Ekim'deki depremde hasar gördüğü için yıkımı yapılan bir bina nedeniyle trafiğin tek şeritten sağmadığı Dumlupınar Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Ö.A.'nın (57) kullandığı Osmangazi-Işıkkent seferini yapan yolcu minübüsü, Karadumanlı'ya çarpıp, altına aldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Karadumanlı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Karaduman'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KAZADA ÖLMESEYDİ DİPLOMASINI ALMAYA GİDECEKTİ

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Bölümü'nden mezunu olduğu ve stajını İzmir'deki bir yerel medya kuruluşunda reji asistanı olarak yaptığı öğrenilen Karadumanlı'nın ölüm haberi ailesi, arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu. Karadumanlı'dan geriye staj yaptığı o dönemde çekilen neşeli görüntüleri kaldı. Ailesinin iki çocuğundan biri olan Karadumanlı'nın diplomasını almak için Çanakkale'ye gitmek için yol hazırlığı yaptığı gün kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Karadumanlı'nın cezanesi, otopsinin ardından bu sabah yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'nda alındı. Karaduman için Bornovca ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda saat 15.00 sıralarında cenaze töreni düzelendi. Cenazeye baba Oktay Karaduman ve anne Ziynet Onur Sakgün'ün yanı sıra yakınları ve arkadaşları katıldı. Evlatlarını hayatının baharında kaybetmenin acısını yaşayan Karaduman ve Sakgün, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Simay Karadumanlı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazada ihmal olduğunu savunan acılı baba Oktay Karadumanlı, "Deprem nedeniyle yapılan uygunsuz yıkımlar sebebiyle kızım karşı yönden gelen bir minibüsün altında kaldı. Bu konuyla ilgili her yere başvuracağım. Kızımın hakkını aramak için ne gerekiyorsa yapacağım. Yıkım yapılan yerde hiçbir işaret veya işaretçi bulunmuyordu. Benim yavrum yıkılan yerin arasında kaldı. Bunun hesabını soracağım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in benimle görüşmesini istiyorum. Tüm evlatlar için kızımın hakkını yerde bırakmayacağım. Kızımın hayali iyi bir yerde işe girmekti. Dün gece diplomasını almak için Çanakkale'ye gidecekti. Çok başarılı bir kızdı ama olmadı" dedi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan ve ifadesinde Karadumanlı'nın bir anda yola çıktığını söyleyen minibüs şoförü Ö.A., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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