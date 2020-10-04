Minik Alexander'i bebek koltuğu kurtardı, anne yaralandı

Bursa'da, karşı yönlerde gelen iki otomobilin çarpışması sonucu Fulya Yağmur Uyar (32) yaralanırken, aynı araçta bulunan bebeği 8 aylık Alexander Deniz Uyar, bebek koltuğu sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Orhangazi- İznik karayolu, Keramet Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik’ten Orhangazi istikametine seyreden Fulya Yağmur Uyar yönetimindeki 16 FZD 58 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen Tevfik Eryılmaz'ın (38) kullandığı 20 AEB 322 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Fulya Yağmur Uyar çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılırken, bebek koltuğunda bulunan 8 aylık bebeği Alexander Deniz Uyar ise kazayı yara almadan atlattı.

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Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fulya Yağmur Uyar, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Fulya Yağmur Uyar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.