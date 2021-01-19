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Minik Burak’ın Kuş Yuvası Talebine jet Yanıt 

Mamak Başak Mahallesi’nde oturan evinin penceresine ve bahçelerindeki ağaca kuş yuvası talebinde bulunan Burak Kayra Arslan’ın çağrısına kayıtsız kalmayarak, minik çocuğun isteğini yerine getirdi.
Minik Burak’ın Kuş Yuvası Talebine jet Yanıt 

Başkan Köse’nin talimatı üzerine Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyesinde estetik ve kullanışlı bir kuş yuvası yapılarak minik Burak’a teslim edildi. Yuvayı teslim alan küçük çocuğun mutluluğu gözlerinden okundu. Minik Burak sevinçle kuşlar için hazırladığı yemi kuş yuvasına bıraktı.

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Çocuklarımızın merhametiyle dünya daha güzel
Yapılan tüm çalışmaların çocukların mutluluğu için olduğunu belirten Başkan Köse, “İlçemizdeki tüm çocuklarımız için hizmet üretmeye devam ediyoruz. Dünyayı çocukların bu merhameti ayakta tutuyor. Çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızın sevgisiyle dünya daha güzel bir yer haline geliyor. Burak Yavrumuz, kuşları çok sevdiğini elleriyle beslemek istediğini bize ileterek, kuş yuvası talebinde bulundu. Biz de yavrumuza verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk” dedi.

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