  • BIST 1.392
  • Altın 453,410
  • Dolar 8,2475
  • Euro 9,6912
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 5 °C
»

Minik kitap kurtları hem eğlendi hem öğrendi

Kahramankazan Belediyesi, ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencisi minikler için Dünya Tiyatrolar Haftası ve Dünya Kütüphaneler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Minik kitap kurtları hem eğlendi hem öğrendi

Kahramankazan Belediyesi’nce, Dünya Tiyatrolar Haftası ve Dünya Kütüphaneler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. 

minikler-kitap-kurdu-hayran-oldu-(1).jpeg

İlçedeki ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı kazanmasını amaçlayan etkinlik kapsamında “Kitap Kurdu” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, maske, mesafe ve temizlik kurallarına yoğun hassasiyet gösterildi. Oyunu büyük bir ilgiyle takip eden minik öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Minikler etkinlik sayesinde hem eğlenmiş hem de öğrenmiş oldu. 

minikler-kitap-kurdu-hayran-oldu-(14).jpeg

Farkındalık oluşturmak istedik
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu iki anlamlı gün dolayısıyla düzenledikleri tiyatro oyunu ile minik öğrencilerin kaliteli ve eğlenceli bir etkinlik yaşama imkânı bulduğunu söyledi. Oğuz, “Tiyatro eğitim açısından ve sanatsal açıdan çok önemli bir araç. Çocuklarımıza bu tiyatro oyunu ile hem tiyatronun hem de kitap okumanın önemine ilişkin bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" projesine destek01 Nisan 2021 Perşembe 00:18
  • Gölbaşı ve İncek'te noterler hizmete giriyor01 Nisan 2021 Perşembe 00:17
  • Başkan Turgut Altınok'tan minik sporculara ziyaret01 Nisan 2021 Perşembe 00:15
  • Başkan Serhat Oğuz vatandaşın yanında31 Mart 2021 Çarşamba 04:21
  • Mobil Atık Getirme Merkezi Altıya Yükseldi31 Mart 2021 Çarşamba 03:18
  • Başkan Ertuğrul Çetin uyarılarda bulundu31 Mart 2021 Çarşamba 02:17
  • ABB Başkanı Mansur Yavaş '2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'ne aday gösterildi31 Mart 2021 Çarşamba 00:45
  • 1 yılda 30 ton dezenfektan, 2,5 milyon maske dağıtıldı31 Mart 2021 Çarşamba 00:28
  • Teşekkür belgesi takdim edildi31 Mart 2021 Çarşamba 00:25
  • Kösrelik mesire alanı seferberliği31 Mart 2021 Çarşamba 00:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti