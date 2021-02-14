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Minik kitap kurtları ödüllendirildi

Mamak Belediyesi, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla Zübeyde Hanım Aile Merkezi’nde kitap okuma etkinliği düzenledi.
Minik kitap kurtları ödüllendirildi

Minik kitap kurtları hem okudu hem de etkinliğin sonunda Kitap Kurdu Belgesi aldı. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci de etkinlik kapsamında kitap okuyan minikleri ziyaret etti. Çocuklarla kitap okuyup, ödüllerini ve belgelerini veren Düğmeci, okumanın ve ders çalışmanın önemini anlattı.

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Eğitime desteğimiz sürecek
Öğrencilerle sohbet de eden Düğmeci “Gençlerimizin, milletimizin geleceği olduğunu, ailelerinin umudu olduğunu bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Bu anlamda bu gençlerimizi, geleceğe hazırlamak adına eğitime desteğimizi sürdürüyoruz. Mamak Belediyesi olarak da, sosyal belediyeciliğin iyi bir örneğini sergilemek istiyoruz. Gençlerimizin bilgi çağında bilgiyle donatılması için kitap okuması gerekiyor. Aile Merkezlerimizde başlatmış olduğumuz çalışmada, çocuklarımıza kitap okuma etkinliklerimiz devam etmektedir. Yavrularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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