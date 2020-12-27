Minik Mira Lina için destek zamanı

Çubuk’ta yaşayan minik Mira Lina’nın tekrar yürüyebilmesi gerekli ücretin yüzde 15’i toplandı. Mira’nın annesi, “Zamanımız kalmadı lütfen yardım edin” çağrısı yapıyor.

Çubuk ilçesinde yaşayan Şeyda ve Cihan Pala çiftinin SMA Tip 2 hastası olan çocukları 2,5 yaşındaki Mira Lina Pala'nın sağlığına kavuşması için gen tedavisi olması gerekiyor. Çiftin, minik kızlarının tedavisi için 26 Ekim’de başlattığı destek kampanyasıyla gerekli tedavi ücretinin yaklaşık yüzde 15’i toplanabildi.

DESTEK BÜYÜYOR

Minik Mira Lina’nın sağlığına kavuşabilmesi için Macaristan ve Almanya’da uygulanan 2 milyon 132 bin Euro’luk gen tedavisine ihtiyacı var. Tedavi amacıyla gerekli paranın toplanabilmesi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere çok sayıda ilçe belediye başkanı, siyasi parti temsilcisi, STK temsilcisi ve vatandaşlar kampanyaya destek verdi. Trabzonspor’un eski futbolcusu Giray Kaçar da SMA hastası Mira Lina’nın kampanyasına destek vermek için formalarını satışa çıkardı.

DUYGULANDIRAN DESTEK

Mira Lina’nın sağlığına kavuşması için başlatılan yardım kampanyasına destek her geçen gün büyüyor. Minik hemşerilerinin tedavisi için Çubuk halkı kampanyaya büyük bir destekte bulunuyor. Bazı vatandaşlar ise evlerinde kullanmadıkları eşyaları satıp nakde çevirerek Mira Lina’nın kampanyasına destek olmaya çalışıyor. Mira Lina’nın yürüyebilmesi için yapılan destek görenleri duygulandırıyor.

KAMPANYAYA DESTEK ÇAĞRISI

Anne Şeyda Pala, "Zamanımız kalmadı. Kilo almaması için suyu bile sınırlı veriyoruz. Kampanyamız devam ediyor. Daha çok başındayız, lütfen yardım edin" çağrısında bulunuyor. Mira Lina için başlatılan kampanyaya destek olabilmek için gerekli Iban adresi şöyle: Türkiye İş Bankası A.Ş. TR20 0006 4000 0014 2700 5054 98

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-