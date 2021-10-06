Minik öğrenciler dostları unutmadı

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde önemli misafirler ağırladı. Anaokulu ve kreş öğrencileri ziyaret ettikleri patili dostları elleriyle besleyerek, onlarla oyunlar oynadı.

Kahramankazan’daki özel bir anaokulu ve kreşin öğrencileri Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler bu kapsamda can dostlarımıza sıcak bir yuva sunan Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Minik öğrenciler ziyaret sırasında elleriyle besledikleri patili dostlarımızı severek onlarla oyunlar oynadı. Ziyarette çocuklara hayvan sevgisinin önemi ve satın almak yerine hayvanları sahiplenmenin önemi aşılandı. Merkezdeki hayvanlarla yakından ilgilenen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Minikler can dostlarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Minikler burada hep bir ağızdan “hayvanları sevmeyen insanları sevemez” sloganı attı.

Onları çok seviyoruz

Minik öğrenciler merkezde can dostlarla bir arada olmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, “Can dostlarımızı çok seviyoruz. Onlara burada çok iyi bakan belediyemize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Satın almayın, sahiplenin çağrısı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, böylesine anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Kendileri minik ama kocaman yüreklere sahip olan yavrularımızı ağırladık. Yavrularımıza burada hayvan sevgisinin önemi aşılandı” dedi. Sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin can dostlar için sıcak bir yuva olduğunu ifade eden Oğuz, burada sokak ve yaban hayvanları için birçok hizmetin sunulduğunu söyledi. Oğuz ayrıca, bir de çağrı da bulunarak, “Belediye olarak dostlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Hayvan edinmek isteyenleri, evcil hayvanların satışı yapılan dükkânlardan satın almak yerine merkezlerden sahiplenmeye davet ediyoruz. Dostlarımıza yeni bir yuva sunmak isteyen herkesi merkezimize bekliyoruz. Ayrıca, merkezimizden sahiplenilen dostlarımızın aşı ve sağlık kontrolleri de ücretsiz olarak yapılıyor” diye konuştu.