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Minik öğrenciler harçlıklarıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu

Minik öğrenciler harçlıklarıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ilkokul öğrencileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbaralarındaki paraları ve harçlıklarıyla katkıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" çağrısına kulak veren Akyazı Konuralp İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ömer Asaf Bıçak, video çekerek Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Kumbarasındaki paraları Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için bağışlayan Bıçak, arkadaşına "meydan okuyarak" kampanyaya destek vermesini istedi.

Meydan okumayı kabul eden Bıçak'ın sınıf arkadaşı, kumbarasındaki paraları kampanyaya bağışlayarak, diğer arkadaşlarını kampanyaya destek olmaya çağırdı.

Arkadaşlarının çağrısına yanıt veren 5 öğrenci daha kumbaralarındaki para ve harçlıklarını vererek kampanyaya destek oldu.

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