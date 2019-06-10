Minik öğrencilerden örnek çalışma

Mecidiye İlkokulu 1- E sınıfı öğrencisi Alemdar Fahrettin Aktaş, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında sınıfça yaptıkları kağıt torbayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a takdim etti.

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında naylon poşet yerine kağıt torba kullanımını özendirmek için sınıfça böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Fahrettin Aktaş, Başkan Altınok’un yanı sıra, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, AK Parti İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP İlçe Başkanı Alparslan Doğan, Keçiören esnafı ve belediye personeline de yaptıkları kağıt torbayı hediye ettiklerini söyledi. Sınıf temsilcisi Aktaş, “Sınıf öğretmenimiz Çağlar Yelli öncülüğünde bu çalışmayı yaptık, kağıt torbalarımız içerisine naylon poşetin zararlarını anlatan bir de broşür koyduk, temiz Keçiören için çalışan Başkanımıza ve bu konuda duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ÇEVREYE DUYARLILIK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU

İsrafın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması ve atıkların geri dönüştürülmesinin önemine değinen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da çocukların bu tür çalışmalar yapmalarını desteklediklerini ifade ederek, “Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Çünkü çevre bize miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Daha temiz bir Keçiören için hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklarımız var. Bu küçük kardeşimize ve sınıf arkadaşlarına örnek duyarlılıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.