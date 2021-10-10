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Minik öğrencilere satranç takımı 

Kahramankazan şehir merkezinde önünden geçtiği ilkokulun öğrencileri tarafından okula davet edilen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, okul bahçesinde sohbet ettiği miniklere satranç takımı hediye etti. 
Minik öğrencilere satranç takımı 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şehir merkezindeki ziyaretleri sırasında önünden geçtiği Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri tarafından okulun bahçesine davet edildi. Öğrencilerin bu isteğini kırmayan Oğuz, teneffüste olan öğrencilerin yanına gitti. Oğuz, burada bir süre sohbet ettiği öğrencilere bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Öğrenciler bunun üzerine Oğuz’dan kendilerine satranç takımı hediye etmesini istedi. Başkan Oğuz da öğrencilere satranç takımı hediye ederek, onlardan derslerine çok çalışmalarını istedi. Oğuz’a derslerine çok çakılacakları sözü veren minik öğrencilerin sevinçleri görülmeye değerdi. 

Öğrencilerimizin emrindeyiz 

Başkan Oğuz, Kahramankazan’ın bir eğitim kenti olduğunu belirterek, yaklaşık 57 bin nüfuslu ilçelerinde 13 bine yakın öğrenci ve bine yakın da öğretmen bulunduğunu söyledi. Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak öğrenci, öğretmen ve velilerin her zaman emrinde olduklarını kaydetti. Çocukların spor ve zihinsel aktivitelerini zenginleştirebilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Oğuz, “Ülkemizin ve dünyamızın geleceği olan öğrencilerimizle her karşılaştığımızda zihinsel aktivitelerini zenginleştirmek için onlara satranç takımlarımızı hediye ediyoruz. Yavrularımız, ciğerparelerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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