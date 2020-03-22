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Minik şampiyon hedefini yükseltti

Dedesinin önerisi üzerine 2 yıl önce tekvandoya başlayan 10 yaşındaki İbrahim Kaya, şimdi başarıdan başarıya imza atıyor. Girdiği tüm müsabakalarda derece elde eden şampiyon sporcunun şimdiki hedefi ise Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu olmak.
Minik şampiyon hedefini yükseltti

İsmini taşıdığı 72 yaşındaki dedesinin tavsiyesi üzerine 2 yıl önce tekvando yapmaya başlayan 10 yaşındaki İbrahim Kaya, aldığı önemli başarılar ile spor hayatını taçlandırmayı sürdürüyor.  Çağlar Spor Kulübü’nün başarılı ve gelecek vaat eden sporcularından biri olan İbrahim Kaya, iki senede bir bölge şampiyonluğu bir bölge ikinciliği, bir Ankara ikinciliği; bu yıl Şubat ayında gerçekleştirilen Wushu Kungfu Sanda branşında birbirinden güzel maçlar yaparak Türkiye üçüncüsü oldu. 

ibrahim-kaya.jpgSPORU SEVDİREN DEDESİNDEN TORUNUNA ÖVGÜ 
Şampiyon minik sporcunun dedesi İbrahim Kaya, “2 yıl önce tavsiyem üzerine başlamıştı. Ben gelmezsem kendisinin de spora gitmeyeceğini söylemişti. Ona sporu sevdirebilmek adına ben de girdim antrenmanlara; hatta basında da yer aldı. Çevremden güzel tepkiler aldım. Komşular bana ‘fedakar dede’ diye sesleniyor. Şu anda torunum İbrahim Kaya severek ve çok istekli şekilde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Hocasının da güzel desteği ile 2 branşta mücadele ediyor” dedi.

HEDEFİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK
Kısa sürede birçok şampiyonluğa imza atan İbrahim Kaya ise spora severek geldiğini, salonunu, hocası Enes Çağlar’ı ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirterek,  “Burada çok mutluyum ve umutluyum. Hedefim Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu olmak” diye konuştu.

ŞAMPİYONUN ANTRENÖRÜ ENES ÇAĞLAR: İBRAHİM GELECEK VAAT EDİYOR
Şampiyon İbrahim Kaya’nın antrenörü A Milli Sporcu ve Milli Antrenör Enes Çağlar ise “İbrahim’den çok memnunuz minik grubu sporcularımızın takım kaptanı olarak kendisini seçtik. Gayet güzel ve disiplinli bir sporcu. İlerleyen senelerde bu istikrarlı ve kararlı çalışmaları sonucunda çok daha iyi yerlere geleceğinden eminiz. İbrahim yaşıtları dışarıya korkarak giderken İbrahim bizimle maçlara geliyor, dereceler alıyor. Tek başına tüm ihtiyaçlarını gideriyor. Spor çocukları sorumluluk sahibi yapıyor” ifadelerini kullandı. 
 

MERT YILMAZ /İLKSAYFA

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