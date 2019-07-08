Minik satranç ustaları Kahramankazan'da buluştular

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi, düzenlediği satranç turnuvasıyla minik satranç ustalarını bir araya getirdi.

Yıl içerisinde verilen satranç eğitiminin ardından 5-7 yaş, 7-10 yaş ve 11-14 yaş grupları arasında düzenlenen satranç turnuvasında; satrancın minik ustaları kıran kırana mücadele etti. Ailelerin heyecanlı bekleyişi altında yarışan 224 miniğin oyunu kazanmak için ortaya koyduğu strateji ve hamleler sık sık alkış aldı.

DERECEYE GİRENLERE ZEKA OYUNU

Turnuvada yarışan tüm üyelere katılım belgesi verilirken, dereceye girerek madalya kazanan oyunculara da zeka oyunu seti hediye edildi. Yaz boyunca Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi’nde, 7’den 70’e tüm Başkentliler için çeşitli etkinlikler ve faaliyetler düzenlenmeye devam edecek.

