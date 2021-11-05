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Minik taekwondocular nefes kesti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye gençlik merkezinde taekwondo branşında eğitim alan minik ve gençlerin kuşak takma törenine katıldı.
Minik taekwondocular nefes kesti

Başkan Oğuz bir üst kuşağa geçen taekwondocuların kuşaklarını takarken, minik sporcular gösterileriyle izleyenleri hayran bıraktı.

Kahramankazan Belediyesi Şehit Tunahan Doktur Gençlik Merkezi’nde taekwondo branşında aldığı eğitimlerde başarı gösteren 7-15 yaş aralığındaki çocuklar için kuşak takma sınavı düzenlendi. Sınavı başarıyla tamamlayarak bir üst kuşağa geçmeye hak kazanan çocukları Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da yalnız bırakmadı. Başkan Oğuz burada tek tek ilgilendiği minik ve genç taekwondocularla sohbet ederek, spor hayatlarında başarılar diledi. Oğuz daha sonra bir üst kuşağa geçen taekwondoculara kuşaklarını takarak, kendilerini tebrik etti. Minik ve genç taekwondocular kulak töreninin ardından gösteriler düzenledi. Minik sporcular yaptıkları gösterilerle tam not alırken, izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Yeni kuşaklarını takan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi.

7’den 70’e sporcu bir ilçeyiz

Başkan Oğuz, belediyelerinin gençlik merkezleri, yaz spor okulları ve spor kulübüne ilçede yaşayan çocuk ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Buralarda farklı kategorilerde birçok dalda eğitim ve kurslar düzenliyoruz. Bunların en önemlilerinden biri de spor alanında düzenlediğimiz eğitim ve kurslar. Çocuklarımızın hem bedensel, hem zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca tüm okullarımıza ve öğrencilerimize spor malzemesi desteği veriyoruz. Geleceğimiz, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanındayız. Her şey onlar için” diye konuştu. Kahramankazan’ın 57 bin nüfusa sahip olmasına karşın, belediye spor kulübünde 12 farklı branşta bin 500 lisanlı, 5 bine yakın da aktif sporcunun bulunduğunun altını çizen Oğuz, “Uluslararası standartlarda modern spor tesislerimizle 7’den 70’e sporcu bir ilçeyiz” dedi.

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