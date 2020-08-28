  • BIST 1.101
  • Altın 463,146
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6893
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Minik üçüzlere Başkan Altınok'tan hediye

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hoşgeldin Bebek” projesi kapsamında dünyaya gelen ve 2020’nin ilk üçüzleri olan Nehir, Nil ve İdil için hediye takdiminde bulundu. 
Minik üçüzlere Başkan Altınok'tan hediye

Başkan Altınok, “Bir buçuk aylık olan üçüzlerimize yüce rabbimden sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum. Üçüzlerimizin aileleri için hayırlı evlatlar olarak büyüyüp devletimiz ve milletimiz için faydalı işler yapacaklarına gönülden inanıyorum.” dedi. 

dsa_0855-copy.jpg

 “AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ”
Başkan Altınok, bir buçuk ay önce dünyaya gelen üçüz bebeklerin Keçiören’de yaşadığı haberini alır almaz Çetinkaya ailesine ziyarette bulunularak taleplerin yerine getirilmesi talimatını verdiğini anımsattı. Altınok, “İlçemizde dünyaya gelen bebeklerimiz için ailelere ‘Hoşgeldin bebek’ diyerek hediyelerini veriyoruz. Devletlerin ve milletlerin geleceği, ikbali ve istikbali olan çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmesi için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talep ve beklentilerin karşılanması için ekiplerimiz her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyor.” diye konuştu. 

1-(8)-002.jpeg

ŞAŞKINLIK YARATAN MÜJDE
Üçüzleri olacaklarını ilk öğrendiklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten anne Melisa Gizem Çetinkaya, şuanda bir buçuk aylık olan üçüzlerin herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını belirtti.  Baba Kadir Çetinkaya ise Nehir, Nil ve İdil isimli minik bebeklerin bakımlarının zor olduğunu ancak evlat sahibi olmanın, üstelik de üçüz babası olmanın büyük mutluluk kaynağı olduğunu aktardı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HAK-İŞ Ebru sanatında telif hakları konusunu masaya yatırdı28 Ağustos 2020 Cuma 04:25
  • Öncelik çevre ve doğa28 Ağustos 2020 Cuma 03:32
  • Mamak’tan gövde gösterisi28 Ağustos 2020 Cuma 02:32
  • Sincan, kapalı spor salonuna kavuştu28 Ağustos 2020 Cuma 02:32
  • Başkan Şimşet'ten asfalt müjdesi28 Ağustos 2020 Cuma 02:30
  • Girişimcilere Başkan Altınok'tan tam destek28 Ağustos 2020 Cuma 02:20
  • Konteynerlar dezenfekte edildi28 Ağustos 2020 Cuma 02:18
  • Etimesgut Belediyesi'nden Giresun'a lojistik destek28 Ağustos 2020 Cuma 01:31
  • Başkentte eşini tüfekle kovalayıp tehdit eden kişi tutuklandı27 Ağustos 2020 Perşembe 10:36
  • Mansur Yavaş, AK Parti’li Mustafa Tuna'nın adını alt geçide verdi27 Ağustos 2020 Perşembe 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti