Minik yarenler Başkent’i gezdi

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı bir okul ziyaretinde öğrencilerin “Ankara’yı hiç görmedik, Başkan amca bizi oraya gönderir misin?” şeklindeki talebini geri çevirmeyerek 200 öğrenciyi komşu il Başkent’e gönderdi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, TOKİ İlkokulu’na yaptığı ziyarette çocuklardan gelen gezi talebini yerine getirdi. Sohbet esnasında birçok çocuğun, yakın olmasına rağmen başkenti görmediğini söylemesi üzerine Başkan

Esen, çocukları aileleri ile birlikte Ankara’ya gönderdi.

Çankırı Belediyesi, TOKİ İlkokulu öğrencilerine unutamayacakları bir gezi düzenledi. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, okul ziyaretlerinde Ankara’yı hiç görmediklerini söyleyen çocuklara verdiği gezi sözünü yerine getirdi. Aileleri ile birlikte başkentin yolunu tutan 200 öğrenciyi sabah saatlerinde Başkan Esen uğurladı.

Ankara’yı daha önce görmeyen çocukların, aileleri ile birlikte katıldıkları gezinin ilk durağı ise Anıtkabir oldu. Ay yıldızlı bayrakları ile Atanın huzuruna çıkan öğrenciler, Anıtkabir içerisindeki müzeyi gezdikten sonra MTA Müzesi, Enerji Park, Hamamönü ve Deniz Dünyasını da gezerek bolca eğlendi. TOKİ İlkokulu öğrencileri, velileri ve yöneticileri, Başkan Esen’e gezi için teşekkür etti.



