Minikler barınağı ziyaret etti

Can dostları için mama getiren minikler hem onları elleriyle besledi hem de hayvanlarla yakından ilgilenerek doyasıya sevme fırsatı buldu.
Hayvanlara karşı sevgi çocukluktan başlar
Sokak hayvanlarının bakıma muhtaç olduğunu ve insanların ilgisine ve sevgisine her zaman ihtiyacı olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Barınağımızda yalnızca tedavi etmiyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ziyaretlerde bulunan çocuklarımıza hayvan sevgisi ve doğa bilinci de aşılıyoruz.
Biliyoruz ki hayvanlara karşı sevgi ve şefkat çocukluktan başlar. Bu açından barınağımızda yapılan çalışmaları minik ziyaretçilerimize gösteriyor onların yüreklerine hayvan sevgisi yerleştirmeye çalışıyoruz” dedi.
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