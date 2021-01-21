Minikler barınağı ziyaret etti

Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi, Atlıoğlu Ortaokulu’nun minik öğrencilerini ağırladı.

Can dostları için mama getiren minikler hem onları elleriyle besledi hem de hayvanlarla yakından ilgilenerek doyasıya sevme fırsatı buldu.

Hayvanlara karşı sevgi çocukluktan başlar

Sokak hayvanlarının bakıma muhtaç olduğunu ve insanların ilgisine ve sevgisine her zaman ihtiyacı olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Barınağımızda yalnızca tedavi etmiyoruz. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ziyaretlerde bulunan çocuklarımıza hayvan sevgisi ve doğa bilinci de aşılıyoruz.

Biliyoruz ki hayvanlara karşı sevgi ve şefkat çocukluktan başlar. Bu açından barınağımızda yapılan çalışmaları minik ziyaretçilerimize gösteriyor onların yüreklerine hayvan sevgisi yerleştirmeye çalışıyoruz” dedi.