Minikler Gazetecilik Mesleği İle Tanıştı

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesinde çeşitli etkinliklerle çocuklara keyifli zamanlar yaşatmaya devam ediyor.

“Basın Bayramı” vesilesiyle Bebek Kütüphanesinde miniklere gazetecilik mesleği tanıtıldı. Fotoğraf makinası ve kamerayı inceleyen çocuklar çekim yaptı; mikrofonu kapanlarsa kamera karşısında marifetlerini sergiledi.

Çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması ve gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla bir dizi etkinlikler düzenlenen Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesinde çocuklara “meslek tanıtım etkinlikleri” de yapılıyor. 24 Temmuz “Basın Bayramı” olması vesilesiyle bu hafta çocuklar gazetecilik mesleği ile tanıştı.

Gazetecilikte kullanılan ekipmanlar tanıtıldı. Kamera ve Fotoğraf makinelerini yakından gören miniklerin ilgisi yoğundu. Kimi çocuklar çekim yaparken kimileri ise mikrofonları alıp kamera karşısına geçti.

Kendi Ekipmanlarını Kendileri Yaptılar

Fotoğraf makinası, kamera ve mikrofonları inceleyen çocuklar daha sonra kendi ekipmanlarını kendileri yaptı. Renkli kağıt ve kartonları kullanan minikler birbirinden güzel ekipmanlar ortaya çıkardı.

