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Minikler Gül Kreş Adası'nda emin ellerde

Keçiören Belediyesi tarafından Hasköy Mahallesi’ne inşa edilen Gül Kreş Adası ailelerin çocuklarını güvenle bırakacağı adres oldu.
Minikler Gül Kreş Adası'nda emin ellerde

Pandemi nedeniyle şuanda 92 öğrencinin bulunduğu kreşte 12’şer çocuktan oluşan 9 derslik bulunuyor. 200 öğrenci kapasiteli kreş; maske, mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak yüzde elli kapasite ile hizmet veriyor.

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KREŞTE UZMAN KADRO 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise Kreş Adası’nda eğitim gören minik öğrencilere parlak bir gelecek hazırlamak için uzman kadro oluşturduklarını belirtti. Altınok, “Çocuklarımıza, yavrularımıza, meleklerimize, miniklerimize ve çiçeklerimize güzel bir eser yaptık. Onları her alanda yetiştiren, anne sevgisini, anne şefkatini gösteren kreşimizde çocuklarımız mutlu ve emin ellerde. Yavrularımızı nasıl yetiştirirsek ülkemizin geleceği de ona göre şekillenir. Kreş hizmetimiz geleceğimize attığımız imzadır.” ifadelerini kullandı. 

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