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Minikler hünerlerini sergilediler

Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu’nda gerçekleştirilen etkinliklerle minik öğrenciler, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de yeteneklerini geliştirebilme imkanı buluyor.
Minikler hünerlerini sergilediler

Pursaklar Belediyesi Nezaket Kreş Okulu’nda öğrenciler mutfağa girerek, öğretmenleri eşliğinde kurabiye yaptı. Çocuklar, kurabiye yapımı ve mutfak deneyimi etkinlikleri ile hem becerilerini geliştiriyor hem de aşçılık sanatını daha yakından tanıyor.

Yaptıkları nefis kurabiyelerle öğretmenlerinden tam not alan minik şefler, eğlenceli vakit geçirirken, kurabiyelerin sofraya olan yolculuğunu uygulamalı olarak öğrenmiş oldu.

Nezaket Okulları’nda çocuklar becerilerini keşfediyor
Gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların, el becerilerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Nezaket Kreş Okulu öğretmenleri; ‘‘Kreşimizde çocuklarımızın yüzlerini güldürürken öğrenmelerini sağlıyoruz. Burada çocuklara hayal güçlerini ve el yeteneklerini geliştirmeleri için eğitim veriyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerle çocuklarımız ürünleri bizzat kendileri yaparak hem hayata hazırlanıyor hem de becerilerini keşfetmelerine olanak sağlanıyor. Ayrıca pasta, kek ve kurabiye yapmayı öğrenen çocuklarımızın bir yandan da özgüvenleri gelişiyor. Nezaket Okulumuzda çocuklarımızın her alanda gelişim sağlamaları için hizmet vermeye devam edeceğiz’’ dedi.

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