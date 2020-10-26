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Minikler, kuşak sınavı için ter döktü

Türkiye Taekwondo Federasyonu bünyesinde Keçiören'de yapılan kuşak terfi sınavlarında minik sporcular ter döktü. Sporcular sosyal mesafe kuralına göre sınava tabi tutuldular.
Minikler, kuşak sınavı için ter döktü

Türkiye Taekwondo Federasyonu 2020 yılı 3'üncü dönem kuşak terfi sınavları gerçekleştirilmeye başlandı. Çağlar Spor Kulübü’nün Keçiören Bağlarbaşı'nda gerçekleştirilen kuşak terfi sınavında 30 minik taekwondocu ter döktü.

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KORONA ÖNLEMLERİ ALINDI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınav merkezlerinde tüm önlemler alındı. Spor salonunun girişinde vücut sıcaklığı kontrolü yapılırken, hijyene ve maske kullanımına dikkat edildi. Sporcular, sosyal mesafe kuralına göre sınava tabii tutuldu.

MİNİK SPORCULAR GELECEK VAAT EDİYOR
Türkiye Antrenörler Birliği Başkanı İlyas Uluyılmaz, kuşak terfi sınavına komisyon üyesi olarak katıldı. Uluyılmaz, minik taekwondocuların teknik ve taktik bilgilerinin yaşlarına oranla çok yüksek olduğunu, ilerleyen sürelerde Milli takımda ülkemizi temsil edecek düzeye ulaşabileceklerini belirtti. Çağlar Spor Kulübü Başkanı ve Milli antrenör Orhan Çağlar terfi sınavında başarılı olan minik sporcuları tebrik etti. 

Osman Akdoğan/ILKSAYFA

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