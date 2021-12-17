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Minikler Mamak’ta yerli malı haftasını kutladılar

Mamak Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Aile Merkezleri’nde miniklere Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Minikler Mamak’ta yerli malı haftasını kutladılar

Öğrencilere, tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin anlatıldığı etkinliklerde minikler ülkemizde yetişen ürünleri hem tanıdılar hem de yetiştiği yerleri öğrendiler. Eğitimin eğlence ile birleştiği etkinlikte 3-6 yaş grubu minikler, giydikleri meyve kostümleriyle özenle hazırladıkları panonun önünde poz vermeyi de ihmal etmediler.

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Eğlenerek öğreniyorlar

Etkinlikte çocuklara tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin vurgulandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Türk mallarının kullanılması, milli ekonominin gelişimi açısından çok önemli. Çocuklarımızın da bu bilince sahip olmasını istiyoruz. Nitekim bunu da düzenlediğimiz eğlenceli etkinliklerle gerçekleştiriyoruz. Hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar” dedi.

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