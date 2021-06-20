Minikler mezun oldu

Mamak Belediyesi’nin okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla hizmete açtığı Peyami Safa Anaokulu’nda karne coşkusu yaşandı.

Miniklerin karne coşkusuna Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de ortak oldu. Minikler karnelerini Başkan Köse’nin elinden aldı. Miniklerin ilk karne heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Ülkemizin geleceği

Çocukların karne sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Köse, “Bir kenti geliştirmek, güzelleştirmek, üst yapısını, alt yapısı yapmak bizim görevimiz ama bunun yanı sıra o kentin insanların da kendilerini sosyal ve kültürel anlamada geliştirmeleri konusunda destek olmak ta bizlerin en önemli görevlerinden.Türkiye’mizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek bizlerin en önemli görevi. Mamak Belediyesi olarak çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri anlamında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aielelerimize çocuklarınızı bizlere güvenip bizlere emanet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün burada ilk kez karne heyecanı yaşayan çocuklarımız tebrik ediyorum” dedi.