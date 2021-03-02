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Minikler okula "Merhaba" dedi

Mamak Belediyesi tarafından Peyami Sefa Mahallesi Bilge Parkı içerisinde hizmete açılan Peyami Sefa Anaokulu minikleri okula“ merhaba” dedi.
Minikler okula "Merhaba" dedi

Eğitimin, ülkelerin kalkınmasında çok önemli olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Okul öncesi eğitim dönemi çocuklarımızın en hızlı geliştiği dönemdir. Çocuklarımız hayatı ilk burada öğrenecekler. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için fiziksel ortam da çok önemlidir. Bizlerin görevi bu fiziksel ortamı çocuklarımız için hazırlamaktır. Mamak Belediyesi olarak eğitime desteğimiz sürecek. Peyami Sefa Anaokulumuzun yanı sıra 20 ayrı tesisimizde anaokulu hizmet başlattık. Tüm yavrularımıza ve ailelerine hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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Gelecek yıl ilkokula gidecek öğrenciler faydalanıyor
Mamak Belediyesi Peyami Sefa Anaokulu'nun minik öğrencileri ilk defa okula başlamanın heyecanını yaşadı. İlk defa arkadaşları ve öğretmenleri ile bir araya gelen miniklerden bazıları annelerinin kucağında ders başı yaparken, bazıları da ağlayarak, ilk dersi yarım bıraktı. Peyami Sefa’nın mini mini anaokulu öğrencileri ilk günü yeni arkadaşlarıyla birlikte eğlenerek geçirdi. Covid-19 tedbirlerinin eksiksiz uygulandığı ve gelecek yıl ilkokula gidecek öğrencilere hizmet verecek anaokulu, sabahçı ve öğlenci grupları ile ilk derse tatlı bir başlangıç yaptı.

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