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Minikler turnuvada boy gösteriyor

Mamak Belediyesi tarafından organize edilen basketbol turnuvasından heyecan devam ediyor. 
Minikler turnuvada boy gösteriyor

Belediyenin yaz okullarında eğitim alan öğrencilerin hünerlerini sergilenmesi adına gerçekleşen turnuvaya minikler, küçükler, ve yıldızlar kategorisinde  18 takımdan 270 sporcu katıldı. Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu ve Türközü Spor Salonu gerçekleşen turnuvanın grup maçları 16-17-18 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak. Nefes kesen mücadelelere sahne olacak turnuvanın final maçı ise 20 Ağustos’ta gerçekleşecek.

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Birçok tesisi hayata geçirdik

İlçede gençleri, kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra sporun birçok dalıyla da buluşturduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sportif yatırımlarda ilçemizde bugüne kadar birçok tesisi hayata geçirdik. Gençlerimizde bu tesislerde hem enerjilerini en doğru şekilde harcıyor hem de topluma ve ailesine faydalı birer birey olarak yetişiyor. Böylece ailelerinde gözü arkada kalmıyor” dedi.

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