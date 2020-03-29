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Minikler yaşlıları unutmadı

Minikler yaşlıları unutmadı
Kocaeli'nin Darıcı ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerinin yaşlılar haftası nedeniyle düzenledikleri etkinlikte minikler yaşlıları unutmadı.
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