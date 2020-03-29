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Minikler yaşlıları unutmadı
Minikler yaşlıları unutmadı
Kocaeli'nin Darıcı ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerinin yaşlılar haftası nedeniyle düzenledikleri etkinlikte minikler yaşlıları unutmadı.
29 Mart 2020 Pazar 12:57
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.