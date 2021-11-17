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Minikler Yenimahalle Belediyesi Ekipleri Öncülüğünde Yangın Tatbikatı Yaptı

Yenimahalle Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından belediye kreşlerinde yangın tatbikatı yapıldı. 
Minikler Yenimahalle Belediyesi Ekipleri Öncülüğünde Yangın Tatbikatı Yaptı

11 ayrı kreşte yapılan tatbikatlarda, 2 bin öğrenci, 200’e yakın öğretmen ve diğer kreş personeli yangına müdahale konusunda bilgilendirilirken, minik itfaiyeciler de yangın tüpü kullanmayı öğrendi.
Tatbikatta uzman Naki Seyhan, yangın türleri ve yangına ilk müdahalenin önemini konusunda hem çocukları hem de eğitimcileri bilgilendirdi.

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Minik eller yangın tüpü kullandı

Eğitimin ardından çıkarılan korumalı minik bir yangın, söndürme tüpüyle söndürüldü. Yangının söndürme süresinin azaltılması için söndürme tüpünün kullanım şeklinin ve püskürtme açısının önemli olduğunu söyleyen Seyhan, “Bu yangın tüpüyle söndürülen yangınlarda risk devam eder ve soğutma işlemi yapmak da gerekir” dedi.

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İlk uygulamayı dikkatle izleyen kreşli minikler yangın tüpünü kullanmak ve yangını söndürebilmek için sıraya girdi. Tatbikatın sonunda belediye ekipleri, minik itfaiyecilere,İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yayınlarından “Çocuklariçin afet farkındalık el kitabı”, “Haydi boyayalım afetler hazır olalım” kitapları ile “Afet ve acil durum çantası” temalı puzzele hediye etti.

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