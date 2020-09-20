Miniklere ilk ders sürpriz

Kahramankazan Belediyesi, ilçede ders başı yapan birinci sınıf öğrencilerine sürpriz yaptı. Birinci sınıfa başlayan, 1200 öğrenci için hazırlanan ücretsiz kırtasiye setleri sıralara bırakıldı.

Başkan Oğuz’un talimatıyla hazırlanan kırtasiye setleri birinci sınıf öğrencilerinin sıralarına bırakıldı. Kahramankazan’da birinci sınıfa başlayan 1200 öğrenci için hazırlanan kırtasiye setleri belediye ekipleri ve okullardaki görevlilerce sıralara özenle yerleştirildi. Setler sıralara bırakılmadan önce dezenfekte edilerek, temizlendi. Öğrenciler için ayrıca sınıfları ve sıraları balonlarla donatıldı. Hazırlanarak sıralara bırakılan kırtasiye setleri pazartesi günü okula başlayacak minik öğrencilerle buluşacak. Başkan Oğuz, kendisi gibi öğretmen olan eşi Nergiz Oğuz’la birlikte geçtiğimiz yıl da birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere kırtasiye seti hediye etmişti.

Yalnız hissetmemelerini istedik

Başkan Oğuz, okuldaki ilk günlerinde minik öğrencilere yanlarında olduklarını hissettirmek için bu hediyeleri hazırladıklarını söyledi. Oğuz, “Ülkemizin ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın okuldaki ilk günlerinde yalnız hissetmemeleri ve ilk günlerini mutlu geçirmelerini istedik. Ayrıca bu süreçte ailelerimizin bütçesine küçük de olsa bir katkı sunmuş olduk. Kahramankazan önümüzdeki süreçte diğer tüm alanlarda olacağı gibi eğitim alanındaki yatırımlarla da adından söz ettiren bir ilçe olacak. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin her zaman yanındayız. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlar ve başarılar getirmesini diliyorum” diye konuştu.