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Miniklere kitap sevgisi aşılanıyor

Keçiören Belediyesi, 8-12 Kasım Dünya Çocuk Kitapları Haftası’nda kitap okumayı teşvik etmeye yönelik ilçedeki kütüphanelerde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. 
Miniklere kitap sevgisi aşılanıyor

Keçiören Belediyesi tarafından Keçiören Kalaba Anaokulu öğrencileri için Yücel Hacaloğlu Halk Kütüphanesine gezi düzenlendi. Minik öğrenciler kütüphanede Keçiören Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) el sanatları öğretmenlerinin gözetiminde çeşitli şekillerde rengârenk kitap ayraçları yaptılar. 

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altıok ise kütüphanelerdeki etkinliklere katılan öğrencileri tebrik ederek, okuma alışkanlığının çocuk yaşta kazandırılması gerektiğine dikkati çekti. 

Altınok şu değerlendirmeyi yaptı:

“Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızın yolunu aydınlatacak birçok kütüphane kurduk. Kasım’ın ikinci haftasına denk gelen Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla minik öğrencilerimizi bu kütüphanelerimizde ağırlıyor ve onlar için birçok renkli etkinlik düzenliyoruz. Çocuklarımıza kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını kazandırmak için sadece bu haftayla sınırlı kalmıyor, uzman öğreten kadromuzla yıl boyunca önemli projelere imza atıyoruz.” 
Başkan Altınok, 11 Kasım’da Yücel Hacaloğlu Halk Kütüphanesi’ne kurulan masal çadırlarını ziyaret ederek burada bulunan miniklere masal okuyacak. Masal atölyesi ve kitap ayracı yapma etkinlikleri Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi’nde de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. 

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