  • BIST 1.107
  • Altın 471,301
  • Dolar 7,4855
  • Euro 8,8826
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 22 °C
»

Miniklere kreş

Peyami Sefa Mahallesinde boş duran bir sosyal tesisi Ankara’nın sayılı kreşlerinden birine çevirmek için çalışmalara başlayan belediye, dönüştürülme çalışması tamamlandığında kreşi hizmete açacak. 
Miniklere kreş

Peyami Sefa mahallesinde 1311 metrekarelik Bilge Parkı’nın içerisinde 400 metrekarelik alanda çalışmaları devam eden kreş hizmete açıldığında çocuklar, rahat ve mutlu bir ortamda yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Renkli dünyalarına Mamak Belediyesi kreşi ile yeni renkler katacak minikler, tesiste ilk arkadaşlıklarını kuracak, paylaşmayı öğrenecek ve aldıkları eğitimlerle de okul hayatına emin adımlarla ilerleyecekler.

dsc_2168-001.jpg

Çalışan annelere kolaylık
Eğitime, çocuklara ve onların geleceklerine yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Kreşimizin dönüşümü kısa bir süre sonra bitecek. Koronavirüs pandemisinin sona ermesiyle de kreşimizi Mamaklı hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Böylece ailelerin yükünü hafifletip onların iş hayatına veya sosyal hayata zaman ayırmalarına olanak sağlamış olacağız. Kreşlerimizi, çalışan annelerimize destek olmak ve okul öncesi eğitime katkı sağlamak amacıyla büyüteceğiz inşallah. Koşullar ne olursa olsun eğitim faaliyetlerine her zaman büyük önem veriyoruz. Hedefimiz, belediyemiz bünyesindeki kreş sayısını arttırıp daha fazla öğrenciye eğitim vermektir. Kreşimiz şimdiden mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Çalışmaları yüzde 85 seviyesine ulaşan kreşte 5 adet sınıf, mutfak, yemekhane, çocuklar için tasarlanmış lavabolar ve bir adet idari ofis yer alıyor. Zemin kaplama çalışmaları devam eden kreşin peyzaj çalışmalarının ardından dönüşümü tamamlanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölbaşı’na yeni park14 Eylül 2020 Pazartesi 01:38
  • Huzurevine organik yiyecekler14 Eylül 2020 Pazartesi 01:32
  • Kızılcahamam’a yeni pazar14 Eylül 2020 Pazartesi 01:31
  • Özel ilaçlı dezenfekte14 Eylül 2020 Pazartesi 00:35
  • Kum fırtınası, Polatlı'da yaşamı olumsuz etkiledi13 Eylül 2020 Pazar 09:17
  • Pursaklar'da istihdam seferberliği12 Eylül 2020 Cumartesi 04:34
  • Tandır damı yapımı başladı12 Eylül 2020 Cumartesi 03:32
  • Türkiye Belediyeler Birliği'nden önemli organizasyon12 Eylül 2020 Cumartesi 02:31
  • Meşhur Ova Kavunu görücüye çıktı12 Eylül 2020 Cumartesi 01:31
  • Tedbiri elden bırakmıyor12 Eylül 2020 Cumartesi 01:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti