Miniklere kreş

Peyami Sefa Mahallesinde boş duran bir sosyal tesisi Ankara’nın sayılı kreşlerinden birine çevirmek için çalışmalara başlayan belediye, dönüştürülme çalışması tamamlandığında kreşi hizmete açacak.

Peyami Sefa mahallesinde 1311 metrekarelik Bilge Parkı’nın içerisinde 400 metrekarelik alanda çalışmaları devam eden kreş hizmete açıldığında çocuklar, rahat ve mutlu bir ortamda yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayacak. Renkli dünyalarına Mamak Belediyesi kreşi ile yeni renkler katacak minikler, tesiste ilk arkadaşlıklarını kuracak, paylaşmayı öğrenecek ve aldıkları eğitimlerle de okul hayatına emin adımlarla ilerleyecekler.

Çalışan annelere kolaylık

Eğitime, çocuklara ve onların geleceklerine yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Kreşimizin dönüşümü kısa bir süre sonra bitecek. Koronavirüs pandemisinin sona ermesiyle de kreşimizi Mamaklı hemşehrilerimizin hizmetine açacağız. Böylece ailelerin yükünü hafifletip onların iş hayatına veya sosyal hayata zaman ayırmalarına olanak sağlamış olacağız. Kreşlerimizi, çalışan annelerimize destek olmak ve okul öncesi eğitime katkı sağlamak amacıyla büyüteceğiz inşallah. Koşullar ne olursa olsun eğitim faaliyetlerine her zaman büyük önem veriyoruz. Hedefimiz, belediyemiz bünyesindeki kreş sayısını arttırıp daha fazla öğrenciye eğitim vermektir. Kreşimiz şimdiden mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Çalışmaları yüzde 85 seviyesine ulaşan kreşte 5 adet sınıf, mutfak, yemekhane, çocuklar için tasarlanmış lavabolar ve bir adet idari ofis yer alıyor. Zemin kaplama çalışmaları devam eden kreşin peyzaj çalışmalarının ardından dönüşümü tamamlanacak.