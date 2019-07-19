Miniklere özel Keçiören gezisi

Keçiören Belediyesi, düzenlediği Keçiören gezisi ile miniklere eğlenceli bir gün yaşattı.

Çocuklara daha güzel bir Keçiören bırakmak için çok çalıştıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “En yakın arkadaşlarım çocuklar olmuştur, milletlerin ve devletlerin geleceği çocuklar ve gençleridir. Bunların üzerine titrememiz lazım. Onlara yaşanabilir şehirler bırakmamız lazım” diye konuştu.

Keçiören Belediyesi’ne bağlı Neşeli Minikler Kreşi gezi ve gözlem etkinliği kapsamında yaz dönemine kalan çocuklara yönelik Deniz Dünyası ve Estergon Kalesi gezisi düzenledi.



Çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenme, derslerin uygulamalı olarak işlenmesi, sorumluluk ve görgü gibi sosyal yeteneklerin kazandırılması amacıyla düzenlenen gezide çocuklar meraklı gözlerle önce Deniz Dünyası’ndaki balıkları incelediler. Özellikle timsahı dikkatle inceleyip sorular soran minikler, kitaplarda gördükleri birçok canlıyı yakından gördükleri için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Türk kültürü ve tarihinin yaşatılmasına katkı sunan Estergon Kalesini de gezen çocuklar, Başkan Altınok’a güzel bir gün geçirmelerine fırsat verdiği için teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.



