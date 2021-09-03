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Miniklerin eğitim maratonu başladı

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gül Kreş Adası’nın minik öğrencileri Ağustos ayı içinde başladıkları uyum sürecini tamamlayarak Eylül başından itibaren uzun bir eğitim maratonuna başlangıç yaptılar. 
Miniklerin eğitim maratonu başladı

Gül Kreş Adası’nda öğrencilerin nesneleri kullanma, arkadaşlarıyla iletişim kurma ve paylaşmayı öğrenme kabiliyetlerini geliştirmek için eğitimler çocuk psikologlarının nezaretinde veriliyor. İlk kez kreş deneyimi yaşayan çocukların uyum konusunda zorluk çekmemesi için kurallı oyunlar, eğitici oyunlar ve dinlendirici oyunlar düzenleniyor. Miniklerin el becerilerinin geliştirilmesi için ise kesme, katlama, yırtma, yapıştırma ve boya çalışmaları gibi birçok türde etkinlik hayata geçiriliyor. 

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“ÇOCUKLARIMIZ EMİN ELLERDE”

Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak Gül Kreş Adası’ndaki eğitimlerin sağlıklı bir ortamda sürdürüldüğünü belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gül Kreş Adası’ndaki öğrencilerimiz uzman öğretmen kadromuzun ve çocuk psikologlarımızın gözetiminde emin ellerde eğitimlerine devam ediyorlar. Şehrimizdeki kreş ihtiyacını karşılamak için açtığımız bu eğitim yuvasında geleceğimiz olan çiçek ve meleklerimize konforlu ve nitelikli bir eğitim sunuyoruz.  Ticaret yapmak için değil, vatandaşımıza hizmet etmek için açtığımız kreşlerimizin sayısını çoğaltarak geleceğimizi sağlıklı bir şekilde inşa edeceğiz. Anne sevgisini, anne şefkatini gösteren kreşimizde çocuklarımız mutlu ve emin ellerde. Yavrularımızı ne kadar nitelikli yetiştirirsek ülkemizin geleceği de bir o kadar parlak olur.” dedi. 

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