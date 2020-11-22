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Miniklerin ilk kütüphanede heyecanı

Keçiören Belediyesi eğitime destek projesi kapsamında anaokulu öğrencilerine Keçiören Fatih Kütüphanesi’ni gezdirdi. 
Miniklerin ilk kütüphanede heyecanı

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çocuklarımızın her biri bir gelecek, her biri kocaman bir dünyadır. Çocuklarımızın üzerine titreyerek el ele verip onlara daha güzel bir gelecek bırakacağız. Bilimle yetişmeleri için nefer olacağız.” dedi.
Keçiören Belediyesi tarafından görevlendirilen uzman eğitimciler eğitime destek projesi kapsamında anaokulu öğrencilerini Keçiören Fatih Kütüphanesi’nde gezdirerek miniklerin ilk kez kütüphane heyecanı yaşamalarına vesile oldu. 

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KÜTÜPHANE KURALLARI ANLATILDI
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatı üzerine gerçekleştirilen kütüphane ziyaretinde minik öğrencilere kütüphanede uyulması gereken kurallar anlatılarak çocuk kitaplarının bulunduğu bölümlere nasıl ulaşacakları gösterildi. Kütüphane içinde büyük bir heyecanla gezen anaokulu öğrencileri gezinin sonunda hatıra fotoğrafı çektirerek ilk kütüphane deneyimlerini ölümsüzleştirmiş oldular.  

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