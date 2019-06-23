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Miniklerin satranç heyecanı

Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bulunan 9 kreşte satranç turnuvası düzenlendi. 
Miniklerin satranç heyecanı

Turnuvada boy gösteren tüm minikler turnuvanın kazananı oldu. Satranç turnuvasında yaptıkları hamlelerle nefes kesen miniklere aileleri de destek verdi.
Okul öncesi eğitime önem veren Yenimahalle Belediyesi, hizmete sunduğu kreşlerde çocuklara uzman kadrosuyla tam donanımlı bir eğitim imkanı sağlıyor. Sürekli olarak düzenlenen kültürel ve sosyal etkinliklerle verimli zamanlar geçiren minikler kreşlerde zeka gelişimine büyük katkı sağlayan satranç eğitimi de alıyor. Sene sonunda düzenlenen satranç turnuvasında hünerlerini sergileyen minikler, yaptıkları hamleler ile aldıkları eğitimin hakkını verdiler.

Eller minik yürekler büyük

Yenimahalle Belediyesi kreşlerinde yılsonu gösterileri kapsamında düzenlenen turnuvada birbirleriyle kıyasıya rekabet eden minikler, yarış öncesi rakipleri ile el sıkışarak herkese örnek oldu. Küçük elleri ile oynattıkları her satranç taşında devleşen minikler geleceğin satranç ustaları olacaklarının sinyalini verdi. Turnuva sonrası her çocuğa günün anlam ve önemi için satranç takımı hediye edildi.

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Bu turnuvada kaybeden yok

Ailelerinin de desteğini arkasına alan minik Yenimahalleliler, kıran kırana geçen turnuvanın sonunda büyük alkış topladı. Kaybedeni olmayan, renkli görüntülere sahne olan turnuvada miniklerin hepsi gönüllerin birincisi seçildi. 
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kreşlerde eğitim gören her çocuğun çok değerli olduğunu ifade ederek, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın geleceğe daha umutla bakması için çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımızın her alanda donanımlı olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu turnuvada boy gösteren tüm çocuklarımızı tebrik ederim” dedi.


 

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