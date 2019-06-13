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Miniklerle büyükler oyunda buluştu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Minik Seğmenlerin Kardeşliği" projesi kapsamında çocuklarla yetişkinleri oyunlarda buluşturdu.
Miniklerle büyükler oyunda buluştu

Çocuklar, yetişkinlerin küçük yaşlarda oynadıkları "yağ satarım bal satarım, sek sek, ip atlama ve bezirgân başı" gibi oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Minik Seğmenlerin Kardeşliği" projesi kapsamında, "Miniklerimiz Büyüklerimizle Oyunlarda Buluşuyor" etkinliği düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda düzenlenen etkinlik, Ankara Kulübü Derneği’nin hazırladığı seğmenler gösterisiyle başladı. Programa 75’inci Yıl Huzurevi'nde kalan yaşlılar, yetişkinler ve 97 anaokulundan 450'ye yakın çocuk katıldı.

3 KUŞAK BİR ARAYA GELDİ

Etkinlik öncesinde alanın yanında bulunan konferans salonunda Ankara Kulübü Minik Seğmenleri'nin yaptığı gösteri izletildi. Ardından, çocuklar alanda bulunan, ip atlama, sek sek, aç kapıyı bezirgân başı, yağ satarım bal satarım gibi önceki kuşakların da çocukken oynadıkları 10 ayrı oyunla buluşturuldu. Üst kuşaktan misafirlerinde etkinliğe davet edilmesi üzerine, en az 3 kuşağın bir arada olduğu ve oyunlarda buluştuğu eğitici ve eğlenceli bir etkinlik gerçekleştirildi. 

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OYUNCAKLAR SERGİLENDİ

Ayrıca etkinlik içinde oyunların vazgeçilmez araçları olan ve iki ayrı müzeden (Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi - Rahmi Koç Müzesi) getirilen oyuncaklar da sergilendi. Projeyle de okul öncesi dönemde çocuklara temel kavramların kazandırılmasını, dayanışma ve ortak hareket edebilme anlayışının geliştirilmesini hedeflendi.

SEK SEK, İP ATLAMA VE BEZİRGÂN BAŞI

Açılış sonrası MEB Şura Salonu bahçesine geçen çocuklar, yetişkinlerin küçük yaşlarda oynadıkları "yağ satarım bal satarım, sek sek, ip atlama ve bezirgân başı" gibi oyunları oynadı. Etkinliğe çocuklarıyla beraber gelen veliler ise çocuklara yararlı olacak bu tarz etkinliklerin devam etmesini istediklerinin altını çizdi.

minik-segmenlerin-kardesligi,-miniklerimiz-buyuklerimizle-oyunlarda-bulusuyor,-ankara-kulubu-dernegi,-75’inci-yil-huzurevi,-ankara-kulubu-minik-segmenleri,-meb-sura-salonu,,.jpg

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÖNEMLİ

İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, okul öncesi dönemin çocukların bilişsel, duygusal, bedensel ve sosyal gelişimlerinin en hızlı, öğrenme becerilerinin en yüksek olduğu dönem olduğunu, bu dönemde aldıkları eğitimin çocuklarda daha hızlı ve başarılı gelişimi destekleyeceğini söyledi.

minik-segmenlerin-kardesligi,-miniklerimiz-buyuklerimizle-oyunlarda-bulusuyor,-ankara-kulubu-dernegi,-75’inci-yil-huzurevi,-ankara-kulubu-minik-segmenleri,-meb-sura-salonu,il-milli-egitim-muduru-turan-akpinar,.jpg

HER YIL TEMATİK BİR ETKİNLİK

Akpınar, "Bu projede, merkez ilçelerimizdeki okulların her birinin kendi ilçesi içindeki okullarla grup oluşturmasıyla birlikte bu grupların; oyuncak, kırtasiye, sosyal/ sportif/ kültürel/ sanatsal faaliyetler ile beslenme olmak üzere dört ana eylem üzerinden dayanışması ve temel olarak tamamlayıcı bir işbirliği çerçevesi oluşturularak aylık faaliyetler şeklinde yürütülmesi planlanmıştır. Bugünkü etkinliğimiz, projemizin doğuş etkinliğidir ve bu etkinliğimize

"Miniklerimiz büyüklerimizle oyunlarda buluşuyor" ismini verdik. Bununla beraber proje kapsamında her yıl tematik bir etkinlik ile yılı kapatmayı planlamaktayız" dedi.

minik-segmenlerin-kardesligi,-miniklerimiz-buyuklerimizle-oyunlarda-bulusuyor,-ankara-kulubu-dernegi,-75’inci-yil-huzurevi,-ankara-kulubu-minik-segmenleri,-meb-sura-salonu,il-milli-egitim-muduru-turan-akpinar,,.jpg

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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