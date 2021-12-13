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Miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde oturan ablası Gülderen Çelik’i (52) miras anlaşmazlığından kaynaklanan tartışmanın ardından tabancayla öldüren Kutlay Çelik (47) tutuklandı.
Miras anlaşmazlığından ablasını öldüren kardeş tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Kars'tan 4-5 ay önce Antalya'ya gelip bir oto yıkamacıda çalıştığı belirlenen Kutlay Çelik, polisi arayarak ablasını tabancayla öldürdüğünü söyledi. Olay yerine giden polis ekipleri, Kutlay Çelik'i elinde tabanca ile ablası Çelik'in cesedi başında beklerken buldu. Kutlay Çelik, polis tarafından gözaltına alındı.

Cinayetin miras paylaşımı nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonucu işlendiği ortaya çıktı. Baba Ziyaettin Çelik'in tüm mal varlığını ölen Gülderen Çelik'e bıraktığı, bu nedenle 6 kardeş arasında zaman zaman tehditlere varan gerilimler yaşandığı belirtildi.

Çelik'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kutlay Çelik ise polis merkezine götürüldü. Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Kutlay Çelik, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çelik, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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