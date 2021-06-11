  • BIST 1.462
  • Altın 508,483
  • Dolar 8,3464
  • Euro 10,1496
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Miras tarla felaket getirdi

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyünde amcaları ile uzun süredir davalık oldukları 10 dönüm tarla yüzünden iki kardeş, bir avukat ve bir jandarma astsubay yaşamını yitirdi. Köy muhtarı Mustafa Bozyel, "Yüreğimiz yanıyor" dedi.
Miras tarla felaket getirdi

Kaza, 8 Haziran'da saat 12.00 sıralarında, Kağızman ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Karagüney köyünde meydana geldi. İçerisinde 3 sivil ve 2 askerin bulunduğu askeri araç, keşif dönüşü sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kayaların arasında birçok kez takla atan askeri araç hurdaya döndü. Kazada Avukat Metin Avunca ile hukuk fakültesi öğrencisi Eyüp Bozyel olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olan sürücü uzman çavuş ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk ve Gülcihan Bozyel, Kars ve Kağızman ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Egemen Öztürk ve Gülcihan Bozyel de hayatını kaybetti. Sürücü uzman çavuşun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

İKİ KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden aynı zamanda davalı Gülcihan Bozyel'in (26) de nişanlısı olan Avukat Metin Avunca (27) aynı gün akşam Kağızman ilçesinde toprağa verildi. Evli bir çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk'ün (30) cenazesi de 9 Haziran'da yapılan törenin ardından gönderildiği İzmir'de defnedildi. Yine aynı gün Kars merkezde kılınan cenaze namazının ardından arsa sahibi olan Gülcihan Bozyel ile kardeşi Eyüp Bozyel (23) yakınlarının gözyaşları arasında yan yana kazılan mezara konuldu.

TARLAYI AMCA EKİP BİÇİYORDU

Gözel- Ahmet Bozyel çiftinin 3 çocuğundan ikisi olan Eyüp Bozyel ile Gülcihan Bozyel'in olay günü keşif için avukatları Metin Avunca ve biri uzman çavuş ile jandarma astsubayın içinde bulunduğu askeri araçla köye geldiğini belirten ailenin de akrabası olan muhtar Mustafa Bozyel, "Gülçihan Bozyel'e babadan kalan 48 dönüm arsanın 10 dönümü tarla olarak kullanılıyor. Bu tarlayı da köydeki amcası ekip, biçiyor. Gülcihan Bozyel, yaklaşık 10 yıldır amcası ile davalı. Olay günü arazinin keşfi için Gülcihan Bozyel nişanlısı olan Avukat Metin Avunca ve kardeşi Eyüp Bozyel ve iki askerle birlikte köye geldi. Arazide keşif yaptıktan sonra dönüş yolunda meydana gelen kazada komutanla birlikte avukat ve iki kardeş hayatını kaybetti" dedi.

'EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU'

Bozyel kardeşlerin babası Ahmet Bozyel'in de yaklaşık 20 yıl önce İstanbul'da bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini anlatan muhtar Bozyel, "Aileden şimdi geriye büyük kızları ve anneleri kaldı. Anne yaşanan bu kaza sonrası hastanede tedavi görüyor. Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Gülcihan Kars Kafkas Üniversitesi'nde memur olarak çalışıyor ve birlikte öldüğü Metin Avunca ile evlilik hazırlığı yapıyordu. Eyüp Bozyel ise bu yıl hukuk fakültesinden mezun olacaktı. Hayaller yarım kaldı. Yüreğimiz yanıyor. Çok üzgünüz. Adeta sözün bittiği yerdeyiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'un yanı başındaki Trakya'nın 'saklı cenneti' longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor11 Haziran 2021 Cuma 11:38
  • Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi11 Haziran 2021 Cuma 11:21
  • Süt ve süt ürünlerindeki ihracat bu yıl Çin etkisiyle arttı11 Haziran 2021 Cuma 11:17
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde liderlerle bir araya gelecek11 Haziran 2021 Cuma 11:17
  • İDDEF'ten 40 ülkeye 'Kardeşinle Kurbanını Paylaş' yardımı11 Haziran 2021 Cuma 10:52
  • İzmir'de bahar yağışlarındaki düşüş hububat üretimini olumsuz etkiledi11 Haziran 2021 Cuma 10:51
  • Normalleşme süreciyle Salda'da ziyaretçi yoğunluğu11 Haziran 2021 Cuma 10:50
  • Yalova'da deniz yeniden müsilajla kaplandı 11 Haziran 2021 Cuma 10:50
  • Türkiye terörle mücadelede yalnız bırakıldı11 Haziran 2021 Cuma 10:35
  • Kirlilik, Bandırma sahillerinin kumunu siyaha boyadı11 Haziran 2021 Cuma 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti