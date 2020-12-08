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Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet istemi

KAYSERİ'de, miras anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi Fedayi Yıldız'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Rüstem Yıldız'ın yargılanmasına başlandı.
Miras tartışmasında ağabeyini öldüren sanığa, ağırlaştırılmış müebbet istemi

Olay, geçen 11 Ağustos günü, Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi Çayırharman Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Rüstem Yıldız ve ağabeyi Fedayi Yıldız arasında, hastanede tedavi gören babalarından kalacak miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rüstem Yıldız, pompalı tüfek ile ağabeyi Fedayi Yıldız'a ateş açtı. Ağabey hayatını kaybederken, gözaltına alınan kardeş, tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, sanık Rüstem Yıldız hakkında 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianameyi kabul eden 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Rüstem Yıldız'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya cezevinden SEGBİS ile katılan Rüstem Yıldız, "Öldürme maksadıyla ateş etmedim. Kendi canımı, çocuklarımı ve yakınlarımı korumak amacıyla ateş ettim. Pişmanım. Böyle bir olay olmasını istemezdim. Çok üzgünüm. Sağlık görevlileri ağabeyi mi götürdükten sonra sinirle ve pişmanlık duygusuyla kapıya ateş ettim. Ateş ederken de 'Bu ev yüzünden oldu' diye bağırdım. Annem, ağabeyim ve benim aramda ayrımcılık yapıyordu. Ağabeyim, mutfaktan bıçağı alıp, üzerime doğru geldi. Balkondan atladım. Ardından da sedirin altından aldığım silahla kendimi ve yakınlarımı korumak amacıyla ateş ettim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Rüstem Yıldız'ın, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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