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Mısır asıllı cimnastikçi Abdelrahman Elgamal, Türkiye adına yarışacak

Mersin'de düzenlenecek Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak Mısır doğumlu Abdelrahman Elgamal, "Olimpiyat hedefine göre çalışıyoruz." dedi.
Mısır asıllı cimnastikçi Abdelrahman Elgamal, Türkiye adına yarışacak

Mısır'ın İskenderiye kentinde doğan 21 yaşındaki Abdelrahman Elgamal, cimnastik kariyerini yaklaşık 2,5 yıldır Türkiye'de sürdürüyor. Abdelrahman Elgamal, Mısır milli formasıyla 2017'de Dünya Challenge Kupası'nın Fransa ve Bulgaristan ayaklarının yanı sıra aynı yıl Kanada'daki Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda mücadele etti.

Daha sonra Türkiye'ye gelen Abdelrahman Elgamal, yaklaşık 2,5 yıldır çalışmalarını burada sürdürüyor. Ailesi Mısır'da yaşayan Abdelrahman Elgamal, Türk vatandaşlığı işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de mart ayında gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle elemelerin ardından iptal edilen organizasyonda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verildi. Bu kararla Abdelrahman Elgamal yer aletinde altın madalyaya ulaştı.

Genç sporcu Mersin'deki Olimpik Cimnastik Salonu'nda 9-13 Aralık'ta düzenlenecek 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da milli formayla mücadele edecek.

Abdelrahman Elgamal: "Çok heyecanlıyım"
Abdelrahman Elgamal, AA muhabirine, Türk Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Pandemiye rağmen güzel bir çalışma dönemi geçirdiklerini aktaran Abdelrahman Elgamal, "Çok heyecanlıyım ama çok mutluyum. Hedeflerimiz var. Geride kalan süreç zor geçti ama güzeldi. Olimpiyat hedefine göre çalışıyoruz, ona göre yoğun hazırlanıyoruz." dedi.

Yılmaz Göktekin: "Olimpiyat kotası bekliyoruz"
Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin de ülkesinden kendi isteğiyle Türkiye'ye gelen Abdelrahman Elgamal'in hikayesinin 2,5 yıl önce başladığını belirtti.

Abdelrahman'ın kendilerine orada iyi antrenman yapamadığını söylediğini kaydeden Göktekin, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye geldiği dönemde süreç belli olmadığı için 2 ay kendi evimde misafir ettim. Abdelrahman 2,5 yıldır bizimle. Kendisinin vatandaşlığı ve Türk pasaportu çıktı, ismini değiştirme anlamında bir Türk isim koyma girişimimiz var. Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı adına yarışacak. Ondan da başarılı sonuçlar bekliyoruz. Olimpiyat seçme kriterinin olacağı bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda da olimpiyat kotası bekliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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