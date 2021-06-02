Mısır asıllı milli sporcu Adem Asil olimpiyat kotasıyla çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Cimnastiğe Mısır'da başlayan Adem Asil, Türkiye adına yarışmaya başladıktan sonra kazandığı madalyaların ardından son Avrupa Şampiyonası'nda Tokyo Olimpiyatları için kota almayı başardı.

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda barfiks aletinde bronz madalya kazanan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan Adem Asil, hedefinin Tokyo'da madalya elde etmek olduğunu söyledi.

Mısır'ın İskenderiye şehrinde doğan 22 yaşındaki Abdelrahman Elgamal, yaklaşık 3,5 yıldır Türkiye'de sürdürdüğü cimnastik kariyerinde nisan ayında İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası ile birlikte Adem Asil adıyla yarışmaya başladı.

İlk olarak 2020'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Türkiye adına mücadele eden ve yer aletinde altın madalyaya uzanan Asil, aynı yıl Mersin'deki Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde gümüş madalya kazandı.

Son olarak bu yılki Avrupa Şampiyonası'nda barfiks aletinde bronz madalya kazanan genç sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da yarışmaya hak kazandı.

Adem Asil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Şampiyonası'nda en büyük hedefinin kota almak olduğunu, bunu başararak büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Asil, "Olimpiyata kadar çok daha iyi duruma geleceğimize inanıyorum. Antrenmanlar sıkı şekilde geçiyor. Daha iyi olabilmek için çalışıyoruz. Gerçekten olimpiyatta iyi haberler vereceğiz." dedi.

Asil, Türkiye'ye 3,5 yıl önce geldiğini, bu süreçte milli takıma seçildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılmaz hocanın evinde yaklaşık 1,5 ay kaldım. Mısır Cimnastik Federasyonuna başvurumuz reddedildiği için ceza almamak için milli forma için yaklaşık 1 sene bekledim. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra milli formayı giymeye başladım. Bu süreçte çok zorlanmadım çünkü iki ülke arasında kültür benzerlikleri var."

"Küçüklüğümden beri olimpiyatlara gitmeyi hedefliyordum"

Tüm sporcular için en büyük hedefin olimpiyatlarda yarışmak olduğunu kaydeden Asil, şöyle konuştu:

"Küçüklüğümden beri olimpiyatlara gitmeyi hedefliyordum. Bu yüzden Türkiye'ye geldim. Türkiye'deki çalışmalarım cimnastikte kendimi geliştirmeyi ve olimpiyatlara kota almamı sağladı. Olimpiyata kota alarak ilk hedefimi gerçekleştirdim, şimdi ikinci hedefim Tokyo'da madalya almak."

Asil, Türkiye'ye geldikten sonra Mısır'a gitmediğini, ailesiyle telefonla görüştüğünü, olimpiyatlardan sonra ailesini görmeye gidebileceğini sözlerine ekledi.