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Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı

Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Mısır Çarşısı'nda alışveriş yapanlar 2 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hazırlık yaptı.
Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar buradaki dükkanlara geldi. Bazı vatandaşların yapılan tüm uyarılara ve yoğun kalabalığa rağmen maskesiz olduğu ve sigara içtiği de görüldü. Alışveriş dışında gezmek için gelen vatandaşlar da yoğun kalabalık oluşturdu.

"KALABALIK AMA KURU KALABALIK"

Eminönü'nde 30 senedir esnaf olan İbrahim Meyan, "Normalde sabahtan beri sakindi. Kısıtlamaya saatler kala hareketleniyor. Normalde boş. Çeyiz sektörü tamamen dibi vurdu. Biz çeyiz işi yapıyoruz." dedi. 50 yıldır esnaf Mustafa Adıbeyli ise, "Bu saatte kalabalıklaşır çünkü dönüş saati başlıyor. Burası merkez, ulaşımın noktası. Vapur, tren, otobüs hepsi burada. Burası en dar yeri, kalabalık görünüyor ama öyle değil. Gün boyu biz burada top oynayabiliriz yani. Birbirimize topu vurmadan oynanabilir" diye konuştu.  Bir başka esnaf ise, evet kalabalık ama kuru kalabalık. İnsanlar geziyor. Hepsi alışveriş yapmıyor. 25 senedir buradayım. En kötü yıl" şeklinde konuştu.

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