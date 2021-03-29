  • BIST 1.382
  • Altın 446,020
  • Dolar 8,0311
  • Euro 9,4598
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürüldüğünü söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürülmesi çalışmalarının başarılı olduğunu duyurdu.
Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin yüzdürüldüğünü söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Müsteşarı İhab Memiş, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan geminin kurtarıldığını ve fiilen yüzdürüldüğünü söyledi.

Yerel medyada yer alan haberlerde de geminin normal rotasına döndüğü, motorlarını çalıştırdığı ve hareket etmeye başladığı ifade edildi.

Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiyi kurtarmak için iki çekici daha operasyona katıldı
Buarada, Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, Kanal'a oturan "The Ever Given" adlı geminin kurtarılması operasyonuna iki çekicinin daha katıldığını açıkladı.

Kanal İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre Rabi, iki çekicinin de Port Said Tersanesi'nde çalışmaları yapmaya uygun hale getirildiğini belirtti.

Rabi, her bir çekicinin yaklaşık 36 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğinde yüksek kapasiteli pervanelere sahip olduğunu vurguladı.

Geminin yüzdürülmesi için çalışmaların 12 çekiciyle aralıksız sürdürüldüğünü dile getiren Rabi, operasyonun metcezir ve rüzgarın yönüyle de ilişkili olduğunu hatırlattı.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki trafiğin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya Başbakanı Merkel: (Kovid-19 tedbirleri) Eyaletlerde eyleme geçilmesine ihtiyaç var29 Mart 2021 Pazartesi 09:10
  • ABD Başkanı Biden'dan Myanmar'da sivillerin öldürülmesine sert tepki29 Mart 2021 Pazartesi 09:09
  • Adalar Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem29 Mart 2021 Pazartesi 09:07
  • Ermenistan Başbakanı Paşinyan nisanda istifa edeceğini açıkladı28 Mart 2021 Pazar 16:27
  • Bakan Soylu’nun dayısı hayatını kaybetti28 Mart 2021 Pazar 15:50
  • Irak Türkmen Cephesi'nin yeni başkanı Hasan Turan oldu28 Mart 2021 Pazar 15:48
  • BM: Uluslararası toplumun Myanmar halkını 'vahşet suçlarından' koruma sorumluluğu var28 Mart 2021 Pazar 15:48
  • İklim Zirvesi’ne davet edilmeyen Pakistan’dan ABD'ye 'Bu mücadelenin içindeyiz' mesajı28 Mart 2021 Pazar 15:47
  • İyilik Derneği Bangladeş'deki yangından etkilenen Arakanlılara yardım yolladı28 Mart 2021 Pazar 14:17
  • Afganistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Muhib: Barış olmadan yabancı güçler çekilirse tekrar iç savaş çıkabilir28 Mart 2021 Pazar 14:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti